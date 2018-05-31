В борьбе с блокировкой каждый изощряется как может

Флешмоб #freethenipple не нов. Впервые о нем услышали еще в 2015 году. Спустя три года заявленная проблема не исчезла, если не сказать — усилилась, ведь Instagram не стоит на месте, придумывая новые и новые правила для своего контента.

#freethenipple — еще один шаг в борьбе за равноправие мужчин и женщин. Изначально концепция флешмоба заключалась в желании девушек так же свободно, как и мужчинам, появляться топлес в общественных местах.

Теперь требования заметно послабели: инициаторов движения удовлетворит даже легализация снимков женской обнаженной груди в социальных сетях.

Повод для новой волны флешмоба прост: фото мужчин с голым торсом, на котором видны соски, легальны, а вот откровенные женские снимки, на которых грудь прикрыта не полностью, часто подвергаются блокировке в Instagram и Facebook.

Девушки решили обмануть Instagram и теперь под хештэгом #freethenipple («Освободи сосок») размещают свои обнаженные фото, где сосок виден, но не настолько явно, чтобы Instagram мог распознать нарушение.