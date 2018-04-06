Бренд Inamorata был запущен моделью в ноябре прошлого года

Эмили Ратаковски уже появлялась в нашей пятничной рубрике. Но, во-первых, повторение — мать учения, а во-вторых, она же просто создана для нее.

В конце прошлого года модель запустила собственный бренд купальников Inamorata.

В новой коллекции представлены монокини и бикини с трусиками-стрингами, украшенные декоративными узлами, рюшами и различным принтом, включая всегда модный горошек.

Отметим, что снимается для рекламы своего бренда Эмили Ратаковски сама, компанию ей иногда составляет ее муж. Последнего мы вам, наверное, не покажем, а всё остальное — пожалуйста.