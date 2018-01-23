Главная героиня роликов – английская модель Элиза Каммингс

Новая кампания от бренда нижнего белья Agent Provocateur приурочена ко Дню святого Валентина. В двух весьма пикантных рекламных роликах бренд обращается к влюбленным парам и просит их вспомнить лучшие моменты их отношений.

«Помнишь, когда мы…» — именно на этой фразе и строится новая кампания от Agent Provocateur.

Бренд понимает, что совместных воспоминаний у любой пары немало, но уверен, что кроме заурядных праздников и дат влюбленные могут освежить в памяти гораздо более романтические события. Например, ночное свидание и первый «столик на двоих».

Главная героиня откровенных роликов — модель Элиза Каммингс — также продвигает кампанию в своих социальных сетях. Так, в своем профиле в Instagram она позирует в белье из последней коллекции бренда, а в подписи к фото напоминает о приближении главного праздника для всех влюбленных.