Голливудская актриса стала лицом Frederick's of Hollywood



Фото Frederick`s of Hollywood

Американская актриса Меган Фокс стала акционером, креативным директором и лицом марки нижнего белья Frederick's of Hollywood. Компания уже опубликовала фото и видео дебютного показа новой коллекции, главной героиней которого и стала Меган Фокс. Автором снимков стала фотограф Эллен фон Унверт.

В рамках рекламной кампании актриса демонстрирует новую коллекцию нижнего белья. Видео и фото получились откровенными, а Меган Фокс показала всем, что находится в прекрасной форме. “Я думаю, женщины должны осознавать, что они носят. Уверенность идет всем”, – прокомментировал а она совместную работу с Frederick's of Hollywood.

Голливудская актриса уже объявила о скором выходе и собственной коллекции для бренда, которая, по обещаниям, будет “стильной и сводящей с ума”. Кроме того, в линейку войдет и белье для кормящих матерей, каковой сейчас является сама актриса. В августе прошлого года Меган Фокс родила третьего сына. К слову, это не первое сотрудничество голливудской звезды с брендом нижнего белья. Ранее Меган Фокс работала с Emporio Armani.