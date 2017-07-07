Обнаженные спортсмены снялись для традиционной фотосессии



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Всемирно известные спортсмены и их команды приняли участие в откровенной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает американский журнал ESPN.

ESPN продолжил свой проект по исследованию типов спортивного телосложения. В нём приняли участие лыжники, фигуристы, легкоатлеты, теннисисты, футболисты и даже представительница адаптивного спорта. Среди моделей - звезда тенниса Каролин Возняцки и фигуристка Эшли Вагнер, а также Кирсти Эннис, участница паралимпийской сборной США по сноуборду.

Ознакомиться с фотографиями и видео со съёмок можно на сайте журнала, там же можно сравнить их с прошлогодними фотосессиями.