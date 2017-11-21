Во Всемирный день телевидения публикуем исследование Viacom, которое пророчит ТВ долгую жизнь



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Viacom Global Insights (подразделение американского медиагиганта Viacom) в партнерстве с исследовательской компанией Think провели эксперимент, цель которого – изучить ощущения и поведение людей, которых на пять дней изолировали от просмотра ТВ-контента на любых устройствах. Холдинг «Газпром-Медиа» поделился с Sostav.ru результатами исследования, которые были озвучены на ежегодной международной конференции, посвященной рынкам телевидения и радио, 8-10 ноября в Ницце.

В эксперименте приняли участие порядка 16 тысяч человек в возрасте от 6 до 44 лет из 14 стран, включая Россию. В исследовании было два этапа.

В первые пять дней респондентам запретили просмотр любого ТВ-контента на всех каналах доставки, включая платное ТВ, бесплатное эфирное ТВ, кабельные сети, видео по запросу, просмотр контента через приложения каналов и провайдеров. Разрешалось только смотреть видео по подписке (SVOD). Затем респонденты еще пять дней оставались без возможности просмотра видео по подписке, но зато им разрешалось смотреть ТВ.

Выяснилось, что респонденты до конца не осознавали, сколько реально времени они проводят за просмотром ТВ-контента и насколько это для них важно. Опрос, проведенный сразу же после пятидневного ТВ-детокса, показал, что людям очень не хватало тех эмоций и ощущений, которые дает телевидение. А именно - чувства расслабления, ощущения сопричастности к семье, общих интересов и семейного времяпрепровождения, желания быть в курсе происходящего и узнавать для себя что-то новое.

Причем респонденты были единодушны в том, что без просмотра видео по подписке им жилось гораздо легче, чем без возможности смотреть ТВ-контент тем способом, к которому они привыкли. Зрители назвали ТВ источником «мгновенного удовольствия» и отметили, что оно дает возможность собираться вместе, отвлекает от повседневной рутины, создает чувство новизны и включенности, «бодрости».

Зрители не всегда хотят делать какой-то выбор, они предпочитают, чтобы их не напрягали и делали бы выбор за них. Они чувствуют дефицит времени, проводимого вместе со своими родными и близкими, и очень ценят те моменты, когда вся семья собирается перед экраном телевизора. Интересный контент воспринимается как «событие» и позволяет собрать всех членов семьи в одном месте и в одно время.

По итогам опроса выяснилось, что зрители высоко оценивают присутствие ТВ в своей жизни: