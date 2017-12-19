Снижение традиционного телесмотрения в ближайшие годы представляет главную угрозу для доходов спортивной индустрии

Рейтинги традиционно популярных соревнований, в частности Олимпийских игр, падают, их аудитория стареет. На подъеме находится бесплатно транслируемый в сети киберспорт, сообщается в отчете PwC, составленном на основе опросов представителей спортивной индустрии.

Самым популярным спортом у аудитории остается футбол, и, по прогнозу экспертов PwC, он сохранит свои позиции в ближайшие несколько лет. По данным EurodataTV Worldwide, в 2017 г. на футбол пришлось 27% всего спортивного эфира в 45 странах, изученных этой организацией. В России и США эта доля составила больше 70%.

Повышенный интерес российских зрителей к футболу подтверждают и данные недавнего опроса рекламной группы Media Direction Group. Респонденты ожидают, что футбол продолжит удерживать лидерство на глобальном спортивном рынке и в будущем, а второе место по прогнозируемому росту займёт киберспорт.

Киберсорт стал популярен в последние годы благодаря развитию онлайн-трансляций и специализированным видеоплатформам. Его популярность особенно растет среди молодой аудитории 21–35 лет.

«Пока виртуальная реальность только дополняет традиционное вещание, но у нее есть все, чтобы стать новым стандартом потребления контента. Развитие технологии также приведет к созданию новых продуктов для болельщиков: виртуального посещения стадиона или даже «участия» в матче в качестве игрока. Новые перспективы открываются на стыке киберспорта и виртуальной реальности», – считает Штефан Шустер, управляющий директор mm sports.

Олимпийские игры, напротив, утрачивают позиции. Телерейтинги трансляций игр в Рио 2016 года среди аудитории 18–34 лет снизились на 31% по сравнению с лондонской Олимпиадой 2012 года; средний возраст аудитории вырос с 48 лет в 2012 году до 55 лет во время зимних Игр в Сочи. По мнению респондентов, именно такое изменение потребительских привычек молодежи представляет собой наибольшую угрозу для спортивной индустрии.

В ближайшие три-пять лет доходы глобальной спортивной индустрии будут расти. Наибольший рост доходов опрошенные ожидают от спонсорства (на 7,1%) и реализации медиаправ (на 8%). Представители сегмента телевещания дали наиболее пессимистичные прогнозы темпов развития собственного сегмента — рост на 5,6%.

«Онлайн-аудитория потенциально более привлекательна для рекламодателей, учитывая развитие рекламных технологий, позволяющих заменять реальные баннеры, расположенные вдоль поля, на любое персонализированное рекламное изображение на экране зрителя. Подобные технические разработки и аналитические инструменты делают возможным охват широкой аудитории, но с персонализированным подходом к каждому конкретному сегменту зрителей. Распространение данной технологии по большому числу стадионов во всем мире – лишь вопрос времени», – отмечается в исследовании.