Проект «Сеть» выпустил коллекцию женских футболок с изображением президента



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Молодежный проект «Сеть» выпустил коллекцию женских футболок «Между делом», в которой сочетаются женские формы и «облик Владимира Путина». Своим ноу-хау дизайнеры называют фигурные вырезы в виде профиля президента и контура карты России. Кроме того, на моделях можно увидеть главу государства с сердцем в руках.

Активисты не скрывают, что поводом для создания коллекции стала информационная кампания «Надоел», запущенная «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Организация активно рекламирует протестную акцию, в том числе с помощью женской груди. На днях в соцсетях «Открытой России» появилось фото обнаженной девушки с агитационными стикерами, которое активно обсуждали пользователи.

В пресс-релизе «Сети» говорится, что их одежда «предлагает качественно иную форму для демонстрации достоинств своей политической позиции». Как заявляет дизайнер и участник проекта Илья Садальских, их линия предназначена «для тех, кому не надо подкладывать вату для демонстрации достоинств своей политической позиции». Осенью «Сеть» планирует выпустить серию свитшотов и лонгсливов.

Приобрести футболку стоимостью 1200 рублей можно на специальном сайте «Между делом».