Pfizer разделит компанию на три части на фоне падения выручки

Американская фармкомпания Pfizer объявила о реорганизации бизнеса, в частности, она собирается разделить его на три части, сообщается в пресс-релизе компании.

В первую (Innovative Medicines) войдет производство инновационных лекарств, во вторую (Established Medicines) — потребительские товары медицинского назначения (включая безрецептурные препараты), в третью (Consumer Healthcare) — основные препараты компании, включая Viagra и Lipitor. На первые два блока бизнеса будет приходиться до 75% совокупной выручки.

«Новая структура представляет собой естественную эволюцию этих бизнесов, учитывая текущее положение наших препаратов на рынке», — сообщил председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Ян Рид.

Компания намерена до конца года определиться с будущей бизнес-стратегией, изменения могут вступить в силу уже со следующего года. Обсуждения ведутся с прошлого года, и их итогом может стать решение продать бизнес.

Pfizer основана в США в 1849 году и является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.