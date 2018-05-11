Сегодня внесение вклада в поддержку и развитие социальных проектов становится скорее правилом, чем исключением. Фестивали для детей с ограниченными возможностями и поддержка одаренных детей и молодежи, социальная программа волонтерства и первый в России биотехнологический питомник, программа сохранения культурно-исторического наследия и благотворительные марафоны — это лишь немногие уже реализованные социальные проекты, которые меняют Россию к лучшему.
Но не смотря на рост корпоративной социальной ответственности, вопрос привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов остается актуальным. Для решения этой задачи Фонд «Социальные проекты» уже в шестой раз проводит Программу и Форум «Лучшие социальные проекты России».
Шестая Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» создана для выявления лучших проектов, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально ответственного бизнеса.
Мероприятие состоится 18 мая 2018 года в Radisson Resort, Zavidovo.
Начнется Программа с форума, в рамках которого эксперты в области корпоративной социальной ответственности обсудят актуальные проблемы социального развития России и поделятся опытом реализации социальных программ во всех сферах — от благотворительности до поддержки спорта.
Для участников и гостей выступят:
- Надежда Корсакова, Президент фонда «Добросердие». Тема: Новые формы благотворительности в России и способы интеграции понятия «благотворительность» в сознание людей;
- Наталья Крикунова, PR директор Благотворительного фонда защиты животных «Подбери Друга». Тема: Проект «Котодом»;
- Наталья Грекова, CSR Global Manager, Luxoft. Тема: CSR Инкубатор: создание единой платформы корпоративного волонтерства в крупных международных компаниях;
- Ольга Прохода, Руководитель отдела по социальным проектам Департамента по корпоративным делам, ООО «Нестле Россия». Тема: Создание общих ценностей
- и многие другие.
Кроме того, в рамках форума выступит Дмитрий Петров, российский полиглот, телеведущий-учитель реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура». Дмитрий расскажет всем участникам и гостям мероприятия о новых подходах в преподавании иностранных языков.
Завершением вечера станет торжественная церемония награждения лучших социальных практик и программ. Подробная информация на сайте.