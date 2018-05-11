В рамках форума эксперты обсудят актуальные проблемы социального развития России

Сегодня внесение вклада в поддержку и развитие социальных проектов становится скорее правилом, чем исключением. Фестивали для детей с ограниченными возможностями и поддержка одаренных детей и молодежи, социальная программа волонтерства и первый в России биотехнологический питомник, программа сохранения культурно-исторического наследия и благотворительные марафоны — это лишь немногие уже реализованные социальные проекты, которые меняют Россию к лучшему.

Но не смотря на рост корпоративной социальной ответственности, вопрос привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов остается актуальным. Для решения этой задачи Фонд «Социальные проекты» уже в шестой раз проводит Программу и Форум «Лучшие социальные проекты России».

Шестая Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» создана для выявления лучших проектов, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально ответственного бизнеса.

Мероприятие состоится 18 мая 2018 года в Radisson Resort, Zavidovo.

Начнется Программа с форума, в рамках которого эксперты в области корпоративной социальной ответственности обсудят актуальные проблемы социального развития России и поделятся опытом реализации социальных программ во всех сферах — от благотворительности до поддержки спорта.

Для участников и гостей выступят:

Надежда Корсакова, Президент фонда « Добросердие». Тема: Новые формы благотворительности в России и способы интеграции понятия « благотворительность» в сознание людей;

Тема: Новые формы благотворительности в России и способы интеграции понятия благотворительность» в сознание людей; Наталья Крикунова, PR директор Благотворительного фонда защиты животных « Подбери Друга». Тема: Проект « Котодом»;

Тема: Проект Котодом»; Наталья Грекова, CSR Global Manager, Luxoft. Тема: CSR Инкубатор: создание единой платформы корпоративного волонтерства в крупных международных компаниях;

Тема: CSR Инкубатор: создание единой платформы корпоративного волонтерства в крупных международных компаниях; Ольга Прохода, Руководитель отдела по социальным проектам Департамента по корпоративным делам, ООО « Нестле Россия» . Тема: Создание общих ценностей

. Тема: Создание общих ценностей и многие другие.

Кроме того, в рамках форума выступит Дмитрий Петров, российский полиглот, телеведущий-учитель реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура». Дмитрий расскажет всем участникам и гостям мероприятия о новых подходах в преподавании иностранных языков.

Завершением вечера станет торжественная церемония награждения лучших социальных практик и программ. Подробная информация на сайте.