Вспомни свои мечты и помоги другим

«Правила жизни детей» - благотворительный проект, в котором воспитанники одного из детских домов Казани делятся своими личными историями, рассуждениями и правилами жизни. Его представили агентство DEPARTÁMENT и журнал Esquire. Начиная с 1 июня публикации выходят с периодичностью раз в неделю, а сама акция помощи набирает популярность.

Идея проекта “Правила жизни детей” родилась во время поездки основателя DEPARTÁMENT Павла Недостоева в социально-реабилитационный центр для детей и подростков «Дуслык» города Казани. Познакомившись с местными воспитанниками в рамках беседы о возможностях роста в профессии продюсера мероприятий, Павел вдохновился их желанием развиваться в творческом направлении. При центре функционирует творческая лаборатория киностудии “Караван”, выполняющая огромную реабилитационную и терапевтическую роль — здесь дети поют, танцуют, пишут сценарии и снимают видео. За четыре года видеоработы студии стали обладателями множества Всероссийских и международных кинонаград.

Редакция журнала Esquire во главе с Сергеем Минаевым поддержала идею агентства привлечь внимание общественности к проблеме адаптации детдомовцев и приобретению интересной профессии. Публикации на культовой платформе “Правила жизни” призваны показать, что выпускники детских домов могут стать такими же интересными и успешными людьми, как и знаменитые герои легендарной рубрики.

Эти трогательные истории детей заставили взрослых вспомнить свои мечты и правила юности и написать об этом в социальных сетях.

Правила жизни Анастасии Крутиковой (16 лет)

Правила жизни Сережи Губкина (11 лет)

Правила жизни Насти Поляковой (13 лет)

Флешмоб с хештегом #правилажизнидетей и призывом помочь ученикам творческой лаборатории подхватили представители рекламной и смежных отраслей. На данный момент в акции приняли участие более ста человек, среди которых певица Шура Кузнецова, режиссер МХТ им.Чехова Данил Чащин, участники телепроекта «ТАНЦЫ на ТНТ» и многие другие.

Sostav.ru не остался в стороне и предлагает помочь киностудии, работающей исключительно по личной инициативе обычных педагогов. Это может сделать каждый, перейдя по ссылке на страницу фонда «В твою пользу». Деньги можно перевести онлайн (банковская карта, Сбербанк.Онлайн, Яндекс.Деньги и др.), с помощью смс (слово ЧУТКОСТЬ) или просто перечислить средства на расчетный счет фонда.

Вся полученная сумма пойдет на покупку оборудования (видеокамеры, ноутбуки, монтажные программы) и организацию поездок детей на кинофестивали.

Агентство DEPARTAMENT и журнал Esquire выражают благодарность в подготовке проекта Елене Ильиной, Лилии Назидулловне, Людмиле Садиловой, Дмитрию Кубу.

Ссылки, которые пригодятся:

Аккаунт акции в Instagram,

Esquire в Instagram,

Детский приют “Дуслык” г.Казань,

Киностудия КАРАВАН детского приюта СРЦДДП.