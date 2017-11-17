«Код счастья» победил в номинации «Лучший проект в области КСО» на Eventiada IPRA Golden World Awards 2017

Квест «Код счастья» – новая форма благотворительности, созданная агентством MINT для компании Amway.

Разработчики призвали волонтёров Amway найти источник счастья. В ходе квеста участники погружаются в тематический мир и совместно выполняют разноплановые задания. Сюжет игры выстроен так, что драйв и азарт нарастают к финалу, сплачивая команду, которая стремится к достижению общей цели.

Провести квест и поучаствовать в нём может каждый. Для этого необходимо подать заявку на получение квест-бокса с инструкциями, договориться с администрацией предполагаемого места проведения квеста, собрать команды волонтеров и участников и подготовить реквизит.

Сергей Верейкин, генеральный директор, агентство по связям с общественностью и социальным медиа Mint



Работа с проектами в области КСО – дело нелегкое, так как практика корпоративной социальной ответственности не успела прижиться в нашей стране. Тем приятнее и почетнее для нас эта награда, ведь проект, организованный нами совместно с благотворительным фондом компании Amway «В ответе за будущее» , служит важной цели: помощь приемным семьям и профилактика вторичного сиротства. 119 заявок на проведение благотворительных семейных квестов из 74 городов России – таковы результаты проекта на данный момент.



Но, конечно, главный результат – благодарные улыбки приемных детей и родителей, которые в ходе квеста учатся лучше понимать друг друга. Это Public Relations в наивысшем понимании этого термина. Спасибо команде агентства и клиенту за возможность привнести чуть больше добра и ответственности в этот не всегда добрый и часто безответственный мир. Работа с проектами в области КСО – дело нелегкое, так как практика корпоративной социальной ответственности не успела прижиться в нашей стране. Тем приятнее и почетнее для нас эта награда, ведь проект, организованный нами совместно с благотворительным фондом компании Amway, служит важной цели: помощь приемным семьям и профилактика вторичного сиротства. 119 заявок на проведение благотворительных семейных квестов из 74 городов России – таковы результаты проекта на данный момент.Но, конечно, главный результат – благодарные улыбки приемных детей и родителей, которые в ходе квеста учатся лучше понимать друг друга. Это Public Relations в наивысшем понимании этого термина. Спасибо команде агентства и клиенту за возможность привнести чуть больше добра и ответственности в этот не всегда добрый и часто безответственный мир.