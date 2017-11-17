Квест «Код счастья» – новая форма благотворительности, созданная агентством MINT для компании Amway.
Разработчики призвали волонтёров Amway найти источник счастья. В ходе квеста участники погружаются в тематический мир и совместно выполняют разноплановые задания. Сюжет игры выстроен так, что драйв и азарт нарастают к финалу, сплачивая команду, которая стремится к достижению общей цели.
Провести квест и поучаствовать в нём может каждый. Для этого необходимо подать заявку на получение квест-бокса с инструкциями, договориться с администрацией предполагаемого места проведения квеста, собрать команды волонтеров и участников и подготовить реквизит.
Работа с проектами в области КСО – дело нелегкое, так как практика корпоративной социальной ответственности не успела прижиться в нашей стране. Тем приятнее и почетнее для нас эта награда, ведь проект, организованный нами совместно с благотворительным фондом компании Amway «В ответе за будущее», служит важной цели: помощь приемным семьям и профилактика вторичного сиротства. 119 заявок на проведение благотворительных семейных квестов из 74 городов России – таковы результаты проекта на данный момент.
Но, конечно, главный результат – благодарные улыбки приемных детей и родителей, которые в ходе квеста учатся лучше понимать друг друга. Это Public Relations в наивысшем понимании этого термина. Спасибо команде агентства и клиенту за возможность привнести чуть больше добра и ответственности в этот не всегда добрый и часто безответственный мир.
Компания Amway является социально ориентированной – мы не боимся брать на себя ответственность и несем ее не только за качество нашей продукции, но и за те проблемы, которые есть в современном обществе. В рамках нашего Фонда «В ответе за будущее» мы имеем честь реализовывать такие проекты, как «Благотворительные квесты». Для нас это совершенно новый инструмент привлечения людей к теме благотворительности через включение детей из приемных семей и детских учреждений в совместную игру с родителями и другими участниками. В такой игре социализация происходит через дружеское соревнование команд. А ведь выстраивать эмоциональную и социальную связь между приёмным ребёнком и родителями невероятно важно.
По печальной статистике в нашей стране каждого 10-го ребенка возвращают обратно в детский дом. И эта проблема нашла особый отклик в наших сердцах. В конце наших квестов участники и волонтеры могут оставить пожертвования в пользу организаций, которые осуществляют сопровождение родителей и детей в период кризисов и в процессе адаптации к жизни в семье и обществе. И организация, и участие в квесте приносят незабываемые впечатления, испытала это на себе.
Победа в этой премии очень ценна для нас. Это означает, что мы выбрали правильное направление «умной» благотворительности. Мы, конечно же, будем развивать наши БлагоКвесты и дальше, совсем скоро планируем запустить зимний вариант.