Группа KDV в тестовом режиме запустила интернет-магазин



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Российская группа KDV, производитель кондитерских изделий и закусок, в тестовом режиме запустила интернет-магазин, в котором будет доступна продукция "Яшкино", "Бабкины семечки", BEERka, "Кириешки", "Pro-чипсы", "Бонди" и др., сообщают "Ведомости".

Сейчас онлайн-магазин работает в тестовом режиме, доставка для физических лиц пока доступна лишь в Томске. Магазин будет начинать действовать поэтапно в 100 регионах, где у компании есть склады. Она планирует самостоятельно заниматься доставкой. Отмечается, что бесплатно доставят покупки дороже 300 рублей.

"Как показывает практика других производителей продуктов питания и кондитерских изделий, на интернет через год-два после старта может приходиться 2–3 % продаж", — полагают в компании.

KDV — не первый производитель сладостей, который выходит в онлайн-продажи. Собственные интернет-магазины есть фабрики "Победа", у "Объединенных кондитеров", а также у Mars. Компании Mondelez и Ferrero сотрудничают с онлайн-магазинами Ozon и "Утконос", которые реализуют их продукцию.

В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что в России пока слабо развита продажа продуктов питания. Новые игроки обладают перспективами для дальнейшего развития, отметили в ассоциации.