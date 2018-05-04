В Минэкономики предлагают исключить лекарства из перечня видов продукции, свободная реализация которых запрещена

Минэкономики проводит публичное обсуждение проекта указа правительства РФ, предлагающего исключить лекарства и ряд других видов продукции из перечня товаров, свободная реализация которых запрещена. Без этого указа невозможно принятие закона о дистанционной торговле безрецептурными препаратами, сообщает «Коммерсант».

Документ Минэкономики о внесении изменений в данный нормативный акт разработан «в связи с необходимостью устранения правовых коллизий и административных барьеров в сфере электронной торговли». Он предполагает легализацию онлайн-продажи аптеками лекарств за исключением рецептурных препаратов.

Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года, должен был вступить в силу в начале нынешнего года. Но дальнейшее рассмотрение документа затянулось из-за того, что органы власти не пришли к единому мнению о необходимости включить в него и рецептурные препараты. С такой инициативой выступала Ассоциация компаний интернет-торговли, предлагая разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств после введения маркировки и появления электронных рецептов. Но это может произойти только в 2020 году.

Участники рынка отмечают, что нелегальная онлайн-торговля лекарствами существует уже давно и принятие закона поможет упорядочить продажи и избежать покупку пациентами поддельных препаратов. При этом легализация онлайн-продажи только безрецептурных лекарств может быть нецелесообразной. В нынешней версии законопроекта не уточняется, кто будет доставлять лекарства на дом пациентам — провизоры или курьеры без фармацевтического образования. Именно момент больше всего вызвал споры в профессиональной среде.

Объективно оценить перспективность рынка онлайн-продаж медикаментов сложно. Представители некоторых аптечных сетей считают, что онлайн-торговля лекарствами не принесет дополнительной прибыли, так как до 20% от размера чека будет составлять стоимость самой доставки, что мало кого заинтересует. Другие высоко оценивают перспективы рынка дистанционной продажи медпрепаратов.