Дизайнер решил, что разговор с заказчиком хорош сам по себе



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Гениальный и ленивый — так пользователи соцсетей описывают креатив британского дизайнера-фрилансера Дэйва Блэкхёрста. Созданная им реклама для паба Friars быстро стала популярной. Началось все с просьбы друга — владельца того самого заведения. Том Хьюз предложил сделать постер, чтобы прорекламировать серию концертов Music Nights. Он же заметил, что идея перенести переписку может стать вирусной.

Блэкхёрст немного отредактировал сообщения и оформил постер в виде чата. Плакат был размещен напротив паба. Вскоре фотография разошлась по соцсетям, чему немало поспособствовал Reddit.

Интересно, что у 61-летного Блэкхёрста даже нет смартфона, он пользуется Nokia C2. для создания постера ему понадобился генератор фейковой переписки и Photoshop. В свою очередь, Хьюз рассказал местному изданию Shropshire Star, что идея сработала: посещаемость сайта заметно выросла.

Однако признанием дело не закончилось. Теперь пользователи собирают средства на участие Блэкхёрста в международном фестивале Cannes Lions. Для подачи заявки требуется 5 тысяч долларов.