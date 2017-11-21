Комитет создан в рамках реализации госпрограммы «Цифровая экономика» для взаимодействия бизнеса, экспертов и органов государственной власти

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский возглавит Комитет по Цифровой экономике, созданный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В состав Комитета войдут представители ведущих отечественных компаний в сфере цифровой экономики, а также отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском рынке и заинтересованных в ускоренной цифровизации соответствующих секторов.

«Сотрудничество «Ростелекома» и РСПП, который является крупнейшим объединением работодателей в России, позволит слаженно и с учётом интересов всех сторон перевести в «цифровую плоскость» отношения на рынке труда в России. Но ещё более важно, что участники РСПП представляют репрезентативную выборку всех секторов экономики нашей страны, что позволит нам адекватно сформулировать и продвигать на площадке РСПП интересы во внедрении цифровых технологий как отечественных компаний, так и зарубежных партнеров, работающих на нашем рынке, учитывая при этом интересы государства», - комментирует создание Комитета президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что, если говорить о рынке труда, то цифровые компетенции будут присутствовать во вновь разрабатываемых и актуализируемых профстандартах и встроены в национальную систему квалификаций.

«При этом тема цифровизации не является автономной или узкоспециализированной, сегодня она становится определяющим вектором как для консолидированной работы всех комитетов РСПП, так и для сотрудничества РСПП с заинтересованными ведомствами. Процессы цифровизации происходят в глобальном масштабе, поэтому к работе в Комитете РСПП по цифровой экономике приглашены и зарубежные компании», - сообщил Шохин.

До конца года комитет должен определить точный состав и представить план работ на первое полугодие 2018 года, а также подготовить предложения по координации деятельности с рабочими органами РСПП, которые отвечают за разработку предложений по развитию цифровой экономики – с комитетом по международному сотрудничеству и с комиссией по связям и информационно-коммуникационным технологиям.