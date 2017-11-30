На зимней Олимпиаде в Пхенчхане Россия будет представлена под брендом ZASPORT

На Олимпийские Игры-2018 Россия настроена оптимистично. Ещё не получив официального допуска на Игры, сборная России представила новую экипировку.

Официальный российский олимпийский бренд в 2018 году ZASPORT был выбран в начале прошлого года. На днях в Москве состоялась презентация новой формы для спортсменов.

На мероприятии присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие известные спортсмены – фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, волейболистка Екатерина Гамова, легкоатлетка Анна Чичерова, баскетболист Сергей Быков, теннисистка Светлана Кузнецова и другие.

Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.

Пользователи социальных сетей не стали оригинальничать и по традиции раскритиковали новую форму.