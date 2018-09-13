Презентация Apple: три новых iPhone и умные часы, снимающие ЭКГ

Apple на презентации в Купертино представила три новых смартфона: iPhone Xs, самый большой в истории компании iPhone Xs Max и бюджетный iPhone Xr. Другой представленной новинкой стали умные часы Apple Watch Series 4, которые, в случае недомогания, могут вызвать владельцу скорую помощь.

Диагональ дисплея iPhone Xs составляет 5,8 дюймов, разрешение 2436×1125 пикселей, iPhone Xs Max — 6,5 дюймов (2688×1242 пикселя). Остальные технические характеристики устройств сходны: они будут оснащены функцией FaceID, стальной рамой, защитой от воды (в том числе морской) и пыли, шестиядерными процессорами Apple A12 Bionic.

Устройства выпускаются в трех цветах: серебристый, «серый космос» и золотой и трех вариантах объема памяти: 64, 256 и 512 Гб памяти. Внешне дизайн устройств очень похож на предыдущее поколение iPhone X.

Стоимость iPhone Xs и iPhone Xs Max — $999 и $1099 соответственно. В России цены на iPhone Xs стартуют с 87 990 pyблей, на iPhone Xs Max — от 96 990 рублей для iPhone Xs Max. Продажи начнутся с 28 сентября.

Apple также представила более бюджетный смартфон iPhone Xr с 6,1-дюймовым дисплеем, изготовленным по более дешевой технологии LCD. Он будет выпущен в шести разных цветах, включая желтый, красный, синий и коралловый, имеет алюминиевый корпус и только одну основную камеру с разрешением 12 Мп. В Apple обещают, что iPhone Xr работает без подзарядки на полтора часа дольше, чем iPhone 8 Plus.

Кроме того на презентации корпорация показала умные часы Apple Watch Series 4, которые могут понять, что владелец упал, и даже вызвать ему «скорую», если, по мнению часов, он долго не встает, а также самостоятельно сделать электрокардиограмму. Часы получили обновлённый дизайн, площадь дисплея увеличилась на 30%, при этом корпус стал более компактным и поддерживает присоединение старых ремешков.