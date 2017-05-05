Эрик Шмидт отрицает опасность для человечества в развитиии технологии AI



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Председатель Alphabet Эрик Шмидт во время своего выступления на MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Lab, выразил сомнение в том, что искусственный интеллект сможет заменить человеческие ресурсы на различного вида работах, сообщает The Daily Mail.

По его словам технологии AI представляются миру, как серьезная угроза. В частности, ученые пугают общество тем, что развитие искусственного интеллекта может привести к серьезному сокращению рабочих мест на предприятих.

“Несомненно, какие-то виды работ исчезнут. Но всегда находятся новые решения. Вы можете видеть те рабочие места, которые пропадают, но очень редко — те рабочие места, которые создаются”, - отметил Шмидт.

На фоне непрекращающихся разговор об опасности технологии AI группа ученых и предпринимателей во главе с Илоном Маском и Стивеном Хокингом уже подписали открытое письмо с обещанием провести исследования, чтобы затем рассказать людям о пользе, которую может принести человечеству искусственный интеллект.