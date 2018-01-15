Он возглавит новый департамент, объединяющий пресс-службу и отдел коммуникаций

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила об обновлении PR-структуры. В рамках обновлений был создан PR-департамент, который объединил пресс-службу, отвечающую за взаимодействие с прессой и транслирующую официальную позицию компании, и отдел коммуникаций, занимающийся продуктовыми и внутренними коммуникациями соцсети. Департамент возглавил Дмитрий Лушников, который с 15 января занял позицию PR-директора «ВКонтакте».

До этого Дмитрий работал в Alibaba Group. В 2015 году он возглавил PR и маркетинг мобильного направления группы, а также консультировал ряд китайских компаний по выходу на российский рынок. В Alibaba Mobile Business Group он отвечал за маркетинговую и PR стратегию, анализ рынка, подготовку новых продуктов к запуску. Ранее Дмитрий выстраивал маркетинг и коммуникации для стартапа Flocktory.

«Исторически за связи с внешним миром от имени «ВКонтакте» отвечала пресс-служба в лице пресс-секретаря. Мы продолжаем усиленный рост и развитие, поэтому в Команде «ВКонтакте» появляется новый PR-департамент. Обновлённая команда объединит коммуникации со всеми аудиториями, в том числе с представителями бизнеса, и усилит продвижение сервисов «ВКонтакте», которых с каждым годом появляется всё больше», - прокомментировал изменения Андрей Рогозов, управляющий директор соцсети.