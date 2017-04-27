В Бразилии прошла кампания в поддержку глухих и слабослышащих людей



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Бразильская ассоциация глухих и слабослышащих (APADA) запустила необычную кампанию, в которой попросила здоровых людей «пожертвовать свой голос» в поддержку тех, кто имеет проблемы со слухом. Авторами идеи самой кампании и видеоролика, выпущенного в ее рамках, стали креативщики агентства Propeg, Salvador, Brazil.

В отличие от других организаций APADA не стала просить у общественности денег. В рамках кампании Ассоциация обратилась к людям с просьбой отдать ей свои голоса. Именно таким образом APADA решила привлечь внимание общественности к проблеме слабослышащих и глухих людей.

В рамках кампании “Пожертвуй голос” Ассоциация предложила всем, кто слышит и может говорить, воспользоваться специальным приложением и озвучить то, что пытались донести до других люди с проблемами слуха. Таким образом, каждый слабослышащий и глухонемой человек, получил возможность обрести голос с помощью других людей.

По итогам кампании Ассоциация смогла добиться невероятных успехов - посещаемость ее сайта выросла на 200%, а количество членов организации - более чем на 100%.