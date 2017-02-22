Прохожие попались в невидимую ловушку



Скриншот видеоролика

Бренд Rexona решил пошутить над посетителями торгового центра в Сиднее. Покупатель попадался в невидимую ловушку: пол под ним начинал трястись и грохотать, и несчастный думал, что сейчас провалиться в яму. Теперь герои ролика иначе будут воспринимать слоган компании «поверь в невидимое».

Для продвижения линейки Rexona Invisible Dry, креативщики создали 3-D платформу. Когда прохожий наступал на нее, платформа весьма реалистично тряслась и гремела. В Rexona сняли реакцию посетителей на камеры. Все выглядят напуганными, но вполне веселыми.

Креативную концепцию кампании разработало агентство Mindconsole. «Каждый реагирует на внешние раздражители по-разному, и чтобы по-настоящему удивить посетителей, нам надо было задействовать сразу несколько органов чувств: осязание, зрение и слух», - рассказывают в агентстве.