Восстановление наблюдается во всех федеральных округах России



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По данным Всероссийского исследования GfK, проведенного в первом квартале 2017 года индекс потребительских настроений в России достиг 100 пунктов, что сразу на 8 пунктов больше, чем в декабре 2016 года. Впервые с 2014 года потребительские настроения в целом по России - в шаге от позитива, говорится в исследовании.

Индекс потребительских настроений отражает, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, свое финансовое состояние и ожидания на будущее. Настроения потребителей оказывают непосредственное влияние на готовность тратить на товары и услуги.

Улучшения потребительских настроений зафиксировано во всех федеральных округах России, но быстрее других индекс восстанавливался на Урале, в Сибири и в Москве. При этом, в пяти из девяти федеральных округов настроения потребителей - уже в позитивной зоне, то есть индекс выше 100 пунктов.

В числе регионов, где в 1 первом квартале 2017 года потребители настроены оптимистично вошли Центральный ФО, Сибирь, Северный Кавказ и Москва. В Уральском регионе настроения, как и в целом по России, – в нейтральной зоне и близки к позитивным. В негативной зоне - хотя уже и с улучшившимися показателями индекса - пока остаются Южный ФО, Поволжье и Дальний Восток. Интересно, что впервые за время исследований GfK, потребительские настроения в сельской местности оказались более позитивными нежели настроения городских жителей.

Индекс потребительских настроений Gfk по России и отдельным её регионам с 2008 по 2016 гг.