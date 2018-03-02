Спрос на некоторые категории товаров восстанавливается, но медленно

Агентство Initiative (входит в рекламную группу АДВ) проанализировало потребительские тренды россиян в 2017 году.

Замедление темпов роста цен, укрепление рубля, адаптация к новому уровню цен на нефть, в целом, положительно сказались на потребительском настроении наших соотечественников в прошлом году, хотя к тратам они подходят все еще очень обдуманно и рационально. Негативный тренд в доходах россиян замедлился до уровня 2014 года.

Вместе с замедлением темпов спада в доходах восстанавливается индекс потребительской уверенности (ИПУ). В отличие от предыдущих двух лет, когда наблюдались резкие спады в показателях ИПУ (в 2016 г. до -30 и в 2015 г. до -32), в 2017 году ситуация улучшается, отрицательная динамика замедляется, индекс потребительской активности постепенно восстанавливается, достигнув в третьем квартале показателя -11.

«Россияне продолжают адаптироваться к текущим реалиям жизни, о чем свидетельствует продолжающееся снижение уровня обеспокоенности среди наших соотечественников до докризисных значений. По нашей оценке, среднегодовой уровень обеспокоенности снизился с 33% в 2016 году до 24% в 2017 году. Постепенно восстанавливается спрос в категориях товаров повседневного пользования. Улучшилась ситуация и по товарам длительного потребления, здесь стабильный уровень экономии сохранился только на самых крупных покупках - автомобилях и недвижимости, во всех остальных категориях потребители ослабили экономию», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, CEO Russia IPG Mediabrands Russia.

Однако россияне все еще продолжают экономить на досуге и развлечениях, в этой категории восстановление идет медленно, преимущественно за счет роста посещений кинотеатров и ресторанов быстрого питания. По остальным направлениям тренд отрицательный. Выросла доля россиян, отметивших, что не посетили ни одного развлекательного мероприятия и заведения за последние 6 месяцев.

Если рассматривать предпочтения в выборе товаров, то здесь снизилась доля потребителей, покупающих более дешевые марки и продукты в большинстве категорий. При этом в товарах длительного пользования скорость изменений была выше, чем в повседневных товарах. При выборе повседневных товаров россияне отдают предпочтение как отечественным, так и глобальным производителям, однако предпочтения зависят от категории товаров. В тройке лидеров товаров по предпочтениям отечественного производства - молочная продукция, мороженое, минеральная вода; в ТОП 3 по предпочтениям глобальных производителей - энергетические напитки, подгузники и средства по уходу за кожей.