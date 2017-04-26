Снижение инфляции и укрепление рубля положительно повлияли на настроения россиян



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Индекс потребительской уверенности постепенно выходит из негативной зоны. Если в четвертом квартале этот показатель составлял –16%, то в начале 2017 года он вырос до –10%. Наиболее высокий уровень потребительской уверенности за последние четыре года аналитики наблюдали во втором квартале 2014 года (–6%). Sberbank CIB объясняет изменение индекса низкой инфляцией и укреплением рубля, пишет «Коммерсантъ». На потребительскую уверенность также могло повлиять снижение потока негативных новостей, прежде всего — международных.

Положительная динамика затронула все компоненты индекса, но наибольший рост (+26 п.п. по сравнению с первым кварталом 2016 года) показала оценка национального благосостояния. Уровень оценки личного благосостояния увеличился на 11 п. п., условия для совершения крупных покупок улучшились на 6 п. п.

По оценкам Sberbank CIB, покупать более дешевые товары стремятся 70% россиян, их доля снизилась незначительно, на 1 п. п.. Основная часть расходов по-прежнему приходится на продукты (37,7% доходов), за год эта доля сократилась на 0,6 п. п. Доля трат на одежду и путешествия за год снизилась на 0,1 п. п., тогда как доля расходов на товары для дома выросла на 1,1 п. п.

Изменения можно отчасти объяснить различной динамикой инфляции цен в соответствующих категориях, а также агрессивными маркетинговыми кампаниями food-ритейлеров, что приводило даже к снижению цен на ряд продуктов. По данным Росстата, в первом квартале продукты подорожали на 3,8% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 5,7%. В феврале потребительские цены выросли на 0,2%, в марте — на 0,1%. Минэкономики ожидает снижения годовой инфляции в апреле относительно марта до 4,2%.

Хотя доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, за квартал выросла на 1 п. п., до 45%, ритейлеры уже снижают интенсивность таких мероприятий. Вместо демпинга сети начали повышать эффективность промо и скидок. Так, X5 внедряет комплексную систему прогнозирования продаж и готовит запуск программы лояльности.