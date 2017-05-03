Для тонального средства команда агентства разработала необычную наружную рекламу



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Л`Этуаль вместе с креативным агентством Possible Group запустили нестандартную наружную рекламу для тонального флюида Chantilly. Огромный тональный крем установили на кирпичном фасаде арт-пространства «Флакон»: каждые пять секунд флакончик крема мигал, и свет визуально выравнивал кирпичную кладку.

«Скрывает несовершенства», - светится под тональным кремом Chantilly лаконичная надпись. Из тюбика, установленного на кирпичном фасаде московского арт-центра, исходит контрастный свет и стена кажется ровнее. Так креативщики агентства Possible Group решили продемонстрировать прохожим, как тональный крем скрывает несовершенства. Руководство дизайн-завода «Флакон» согласилось предоставить свой фасад для размещения рекламной конструкции. Флакончик тонального крема провисел над входом в арт-центр 10 дней.

Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group

Во время прогулки по ночной Москве я заметил, что фасадное освещение на кирпичных зданиях оттеняет все неровности стен: щербатые кирпичи, неровную кладку и тому подобное. Так и пришло решение визуально исправить эти несовершенства контровой игрой света. Контровой свет скрывает все неровности стены и визуально выравнивает ее.



Нужно было найти подходящую кирпичную стену в городе, которую ежедневно видит множество людей. Мы предложили идею дизайн-заводу «Флакон» – здесь всегда много людей и идеально подходящие неровные кирпичные стены.

Состав творческой группы

L’Etoile (клиент)

Громницкая Алена – Директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль

Possible Group (креатив)

Александр Штефанец – Автор идеи, Copywriter;

Антон Водогреев – Art Director;

Роман Антонов – Art Director;

Алина Рожкова – Account Manager;

Сергей Анохин – Producer;

Влад Ситников – CCO;

Александр Штефанец – Композитор;

Сергей Юмаков – Motion Designer;

Андрей Гераськин – Motion Designer

Артем Филимонов – Creative Director

Декораторы

Дарья Григорьева – Художник-оформитель;

Евгений Полушин – Технический директор