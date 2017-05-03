Иллюстрации предоставлены пресс-службой
Сеть парфюмерно-косметических магазинов Л`Этуаль вместе с креативным агентством Possible Group запустили нестандартную наружную рекламу для тонального флюида Chantilly. Огромный тональный крем установили на кирпичном фасаде арт-пространства «Флакон»: каждые пять секунд флакончик крема мигал, и свет визуально выравнивал кирпичную кладку.
«Скрывает несовершенства», - светится под тональным кремом Chantilly лаконичная надпись. Из тюбика, установленного на кирпичном фасаде московского арт-центра, исходит контрастный свет и стена кажется ровнее. Так креативщики агентства Possible Group решили продемонстрировать прохожим, как тональный крем скрывает несовершенства. Руководство дизайн-завода «Флакон» согласилось предоставить свой фасад для размещения рекламной конструкции. Флакончик тонального крема провисел над входом в арт-центр 10 дней.
Александр Штефанец, Copywriter, Possible Group
Нужно было найти подходящую кирпичную стену в городе, которую ежедневно видит множество людей. Мы предложили идею дизайн-заводу «Флакон» – здесь всегда много людей и идеально подходящие неровные кирпичные стены.
Состав творческой группы
L’Etoile (клиент)
Громницкая Алена – Директор по связям с общественностью сети магазинов Л’Этуаль
Possible Group (креатив)
Александр Штефанец – Автор идеи, Copywriter;
Антон Водогреев – Art Director;
Роман Антонов – Art Director;
Алина Рожкова – Account Manager;
Сергей Анохин – Producer;
Влад Ситников – CCO;
Александр Штефанец – Композитор;
Сергей Юмаков – Motion Designer;
Андрей Гераськин – Motion Designer
Артем Филимонов – Creative Director
Декораторы
Дарья Григорьева – Художник-оформитель;
Евгений Полушин – Технический директор