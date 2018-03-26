Прием заявок продлен

На Международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна продлён приём заявок.

Воспользуйтесь возможностью продемонстрировать свои успешные реализованные проекты по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления до 26 марта!

Мероприятия объединяет и демонстрирует возможности рынка, последние тренды и инновации, наиболее успешные решения в сфере праздничного, событийного и средового дизайна.

Цель мероприятия — объединить и продемонстрировать возможности рынка, последние тренды и инновации, наиболее успешные решения в сфере праздничного, событийного и средового дизайна.

Мы приглашаем принять участие администрации парков, ТЦ и ТРЦ, объекты розничной торговли (сетевые и несетевые магазины), дизайн-студии, архитектурные бюро, дизайнеры и архитекторы, производственные компании, коммуникационные, рекламные и event-агентства, управляющие компании общественными зданиями и пространствами, организаторы мероприятий* (для номинации Событийный дизайн). От одного участника или команды может быть подано неограниченное количество заявок.

Номинации конкурса:

— «Праздничный дизайн». Комплексное решение

— «Праздничный дизайн». Объект

— «Событийный дизайн»

— «Средовой дизайн»

— «Мультимедийное шоу» (Категория: Городское мероприятие; Категория: Продвижение бренда).

Подайте заявку прямо сейчас.