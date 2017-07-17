По данным Nielsen, подрастающее поколение составляет уже больше четверти от общей маркетинговой аудитории



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На смену Поколению Y пришло новое Поколение Z, которое является на сегодняшний день ключевой потребительской массой, такие выводы содержатся в отчете Nielsen.

С тех пор, как в обиход прочно вошло понятие "молодежная культура", маркетологи стремятся использовать ее специфические черты для завоевания группы потребителей, которые к ней относятся. По данным компании Nielsen, Поколения Y и Z теперь составляют половину общей маркетинговой аудитории, при этом Поколение Z занимает 26%. У этих поколений уже разный интерес к брендам и ритейлерам. Люди Поколения Z рождены в период с 1997 по 2015 год, самым старшим сейчас 20, тогда как самым старшим Миллениалам сейчас 37.

Согласно исследованию, Поколение Z меньше смотрит телевизор и меньше использует ПК для выхода в интернет, по сравнению с предшественниками. За первый квартал 2017 года Миллениалы провели в интернете на своём ПК в среднем 1час 2 мин, представители Поколения Х - 1 час 20 минут, а Поколения Z - всего лишь 8 минут.

Всё остальное время Поколение Z "зависает" в мобильном интернете. Они предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах, используя мобильные приложения чаще, чем представители других демографических сегментов. Самое популярное приложение среди них - Snapchat. Этот мессенджер используют 44% респондентов из Поколения Z и только 15% представителей других поколений.