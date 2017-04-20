Порноресурс нашел способ обойти запрет на размещение откровенных фото в соцсетя



Иллюстрация: скриншот ролика

Порноресурс Pornhub создал приложение TrickPics, которое поможет пользователям публиковать обнаженные селфи в обход соответствующего запрета.

Приложение содержит несколько смешных фильтров, позволяющих обрабатывать пикантные снимки таким образом, чтобы закрыть интимные места. Сейчас функционируют 15 фильтров, в будущем, как обещают в PornHub, их станет еще больше.

В видеоролике, рассказывающем о новом приложении, говорится и о безопасности пользователей. Авторы приложения обещают, что обнаженные фотографии будут храниться только на смартфонах пользователей и не попадут ни в облака, ни на серверы PornHub.