Иллюстрация: скриншот ролика
Порноресурс Pornhub создал приложение TrickPics, которое поможет пользователям публиковать обнаженные селфи в обход соответствующего запрета.
Приложение содержит несколько смешных фильтров, позволяющих обрабатывать пикантные снимки таким образом, чтобы закрыть интимные места. Сейчас функционируют 15 фильтров, в будущем, как обещают в PornHub, их станет еще больше.
В видеоролике, рассказывающем о новом приложении, говорится и о безопасности пользователей. Авторы приложения обещают, что обнаженные фотографии будут храниться только на смартфонах пользователей и не попадут ни в облака, ни на серверы PornHub.
Чтобы продвинуть новинку, создатели приложения раздают бонусы любителям голых селфи. Например, тот, кто разместит обработанное изображение в своем профиле в соцсети с хештегом PornHub, получит статус “посла бренда”, а также бесплатный двухнедельный доступ к премиум-аккаунту порносайта.