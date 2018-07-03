Пользователи предложили администрации сервиса чаще обращаться к околофутбольной тематике

PornHub поставил российские видеоролики на первое место в выдаче в честь победы российской сборной в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Пользователи предложили администрации сервиса чаще обращаться к околофутбольной тематике, чтобы добиться большей популярности.

«В честь сегодняшней победы, категория „Русское“ сейчас на первом месте на PornHub», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте. Обращение сопровождается официальным хештегом мирового первенства, эмодзи в виде кубка и скриншотом сайта с фотографией обнажённой русской девушки.

Более двух тысяч пользователей пришли в восторг от такого хода. Они предлагали сотрудникам сайта чаще обращаться к футбольной тематике, чтобы добиться большей популярности. «Новость, которую мы заслужили», — написал один из пользователей в комментариях.

Однако некоторые пользователи обвинили портал в том, что он поступает несправедливо, празднуя лишь победу россиян. «Что насчет Хорватии?», — обратился с вопросом один из них.

Напомним, в рамках 1/8 финала Чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Хорватии.