Порносайт использовал снежный шторм в маркетинговых целях



Иллюстрация Twitter

Восточное побережье США накрыл мощный циклон Стелла, который принес с собой снежную бурю. Заложниками непогоды оказались жители крупнейших городов - аэропорты отменили тысячи авиарейсов, власти призывали людей не покидать дома. Помочь вызвался порносайт PornHub - он отправил снегоуборочную технику на улицы Нью-Йорка, Бостона и Нью-Джерси.

Компания предлагала обращаться за помощью и отправлять запросы на электронную почту. Всего расчисткой занимался десяток машин с логотипом PornHub. Акция активно освещалась в социальных сетях, для этого порносайт использовал хэштег #pornhubplows. Таким образом он обыграл выражение get plowed, которое на молодежном сленге означает жесткий секс.

«Мы подумали, что это подходящее время для того, чтобы протянуть руку помощи нашим фанатам. Это еще один способ отблагодарить их, потому что, в конце концов, они - самое важное для нас», - заявил вице-президент PornHub Кори Прайс. Бесплатная уборка снега является частью благотворительной деятельности компании, которая активно сотрудничает с некоммерческими организациями.

Пользователи положительно оценили усилия PornHub. Судя по отзывам, жители заснеженных городов были рады видеть технику с черно-оранжевым логотипом. Некоторые назвали маркетинг компании гениальным.