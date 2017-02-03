Порносайт запустил информационный ресурс для подростков



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Администрация популярного порно-сайта открыла «Центр сексуального здоровья от Pornhub». Авторы проекта хотят рассказать американским подросткам, как вести здоровую и счастливую сексуальную жизнь. «Наша цель – предоставить пользователям достоверную и качественную информацию, чтобы им не пришлось искать ее в Интернете», - рассказал Mashable вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Ресурс будет посвящен действительно серьезным темам. Сексопатологи и другие врачи расскажут, как избежать половых инфекций, правильно предохраняться и строить отношения с противоположным полом. Специалисты «Центра сексуального здоровья» будут также отвечать на вопросы посетителей сайта.

Управлять проектом будет доктор Лори Бетито. Она собрала команду сексопатологов, терапевтов и других экспертов. Вместе они будут читать лекции, наполнять сайт статьями и отвечать на вопросы пользователей.

Кори Прайс, вице-президент Pornhub, заметил, что советы сайта пригодятся не только подросткам, но и людям старшего возраста. «Центр сексуального здоровья от Pornhub» будет полностью бесплатным, премиум-аккаунта, как на самом Pornhub, не предусмотрено.