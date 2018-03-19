Несмотря на рост интернета, потребление голосового трафика не снижается

Голосовой трафик на сетях российских сотовых операторо в 2017 году, по данным Минкомсвязи, достиг 455,8 млрд минут, в 2016 году он был равен 452,1 млрд минут — всего на 1% меньше. При этом мобильный интернет-трафик вырос за год почти на 87% и достиг 6,5 Птб (6,5 млрд Гб), сообщают «Ведомости».

Голосовой трафик стабилен, хотя для голосовых звонков все чаще используются мессенджеры, замечает представитель «Мегафона». У «Т2 РТК холдинга» (Tele2), по словам его представителя, за 2017 год голосовой трафик вырос на 10%.

Голосовой трафик «Вымпелкома» в IV квартале 2017 года снизился на 3,6% по сравнению с IV кварталом 2016 года и составил 323 минуты. Представитель «Вымпелкома» называет снижение незначительным, а потребление голосового трафика — значительным и сообщает, что доля абонентов, говорящих более 300 минут в месяц, выросла.

Средний российский сотовый абонент в 2014 году говорил в месяц 342 минуты, а в 2017 г. — 354 минуты, сообщает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. Сейчас показатель не растет, поскольку достиг уровня естественной потребности массового абонента, однако нет и падения трафика. К тому же стоимость услуг продолжает снижаться, хотя и остаётся одной из самых низких в мире.

По данным опроса EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами; 31% опрошенных звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. Примерно 40% россиян до сих пор не пользуются смартфонами, а значит, и мессенджерами. Кроме того, покрытие мобильным интернетом даже в самых крупных городах пока не идеально.