Конференция DTR.moscow пройдёт в Deworkacy уже в эту пятницу – 16 марта

Digital Transformation — конференция о реальных кейсах, digital-решениях и результатах для тех, кто находится в поиске новых возможностей для изменения бизнеса.

Программа конференции строится из реализованных кейсов применения digital-технологий и инновационных инструментов для глобальной трансформации всех процессов компании. В этом году эксперты поделятся самыми свежими примерами из собственной практики и расскажут о полученных результатах.

Откроет конференцию Константин Гольдштейн — ведущий технический евангелист Microsoft. Константин занимается развитием блокчейн экосистемы в Центральной и Восточной Европе и является автором программы технологической акселерации стартапов и компаний-разработчиков. На конференции он расскажет о применении технологии блокчейн на примере финансовой индустрии и перспективах в этой сфере.

Следом за ним выступит исполнительный директор и член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко с клиентскими кейсами о внедрении интеллектуальных технологий для достижения нового клиентского опыта.

О процессе оптимизации сложных внутренних процедур в ритейле, контроле качества продукции на производстве и автоматизации рутинных задач расскажет архитектор бизнес-процессов агропромышленного холдинга Дмитрий Мельников.

Олег Понфиленок, Президент российской Ассоциации малых беспилотников, изобретатель и новатор, эксперт в области технологического предпринимательства и владелец Copter Express расскажет том, что могут делать дроны и как на этом можно зарабатывать, а также об изменениях на разных рынках с приходом квадрокоптеров, приближении эры роботизации и летающих такси.

Поговорим о сложностях и барьерах внедрения цифровой трансформации. Алексей Романов и Александр Савенков в рамках доклада «3 причины НЕ делать digital-трансформацию» назовут основные ошибки и тонкости в процессе цифровизации на примере Альфа-банка и дадут советы, как их избежать.

Юлия Зарипова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» поделится инсайтами потребителя «цифровой эры» и секретами того, как преуспеть в коммуникации с ним.

Дмитрий Ходовец, глава Digital and E-commerce Estee Lauder расскажет о цифровой трансформации рынка премиальной косметики, объяснит с чего начинается диджитализация, как преодолевать препятствия на пути и как меняются разные аспекты бизнеса в результате, поделится мировыми трендами и локальными особенностями, затронет вопросы эффективности и многое другое.

Цифровая дизайн-система России станет темой доклада Артёма Геллера, её непосредственного создателя, разработчика сайтов Президента (kremlin.ru), Правительства, Совета Федерации и более 50 госпроектов федерального значения.

О применении Big data в foodtech индустрии на примере сервиса доставки расскажет управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич. Эффект масштаба как ключ к достижению экономической эффективности в логистике и маркетинге, рост традиционной индустрии благодаря цифровым технологиям и многое другое.

Максим Тамбиев, региональный директор Forrester — одной из наиболее уважаемых и влиятельных исследовательских и консалтинговых компаний в мире — представит информацию и аналитику о рынках новых технологий и их использовании с целью построения клиентоориентированных стратегий.

О внедрении self-services в современном аэропорту и изменении паттернов поведения пассажиров в процессе диджитализации транспортного хаба можно будет узнать из доклада начальника службы инновационных систем аэропорта Шереметьево Дениса Бухтиенко.

Трансформация современных digital-коммуникаций будет освещена в выступлении PR-Директора Медиалогии Надежды Жуковской. Узнаем об актуальных форматах и ознакомимся с рейтингом SMM-площадок.