Авиакомпания«Россия»(группа«Аэрофлот») в своем официальном профиле Instagram продемонстрировала подписчикам новый пассажирский авиалайнер Airbus A319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.
Основными элементами спортивной раскраски выбраны стилизованные образы по мотивам одних из самых популярных видов спорта — футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание.
Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.
В своем посте авиакомпания объявила о старте конкурса на лучшее название для самолета.
Среди вариантов на данный момент: «Спортик», «ЗОЖолет» «Спартолет», «Спортолет», SportFly, SkySport, «Крылья спорта», «Аэроспорт» и другие.
Напомним, что в арсенале«Аэрофлота» уже есть один стилизованный«спортивный» самолет — «Зенитолет»(в цветах ФК «Зенит»).