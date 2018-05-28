Конкурс проходит в Instagram

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») в своем официальном профиле Instagram продемонстрировала подписчикам новый пассажирский авиалайнер Airbus A319 в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Основными элементами спортивной раскраски выбраны стилизованные образы по мотивам одних из самых популярных видов спорта — футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание.

Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни.

В своем посте авиакомпания объявила о старте конкурса на лучшее название для самолета.

Среди вариантов на данный момент: «Спортик», «ЗОЖолет» «Спартолет», «Спортолет», SportFly, SkySport, «Крылья спорта», «Аэроспорт» и другие.

Напомним, что в арсенале «Аэрофлота» уже есть один стилизованный «спортивный» самолет — «Зенитолет» (в цветах ФК «Зенит»).