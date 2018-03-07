Мужчины BeGroup красиво поздравили девушек с 8 марта

На этой неделе наши читатели вновь останутся без пятничной рубрики. Но ведь это повод устроить её в среду!

«Он просто не по женщинам», «с несформировавшимся в этом тонком деле вкусом» — так характеризуют редактора «пятничной» рубрики наши читатели. А он, точнее — она, и правда «не по женщинам». Поэтому накануне 8 марта она будет радовать читательниц, которых, кстати, по итогам нашего опроса в Telegram, гораздо больше.

Группа видеокомпаний BeGroup подготовила подарок всем прекрасным девушкам digital-мира — стриптиз-розыгрыш. Ребята создали лендинг с шестью видео: можно выбрать сотрудника, которые исполнит персональный танец для вас.

В поздравлении приняли участие все мужчины BeGroup: CEO компании Сергей Ляшенко, Product Director Алексей Солодов, креатор Тимофей Бутырин, дизайнер Александр Самохвалов, project-менеджеры Павел Дмитриев и Максим Левчик.

В реализации задумки парням помог профессиональный стриптизер.