За два года ФГУП увеличила количество рассылок директ-мейл в 20 раз

14 декабря 2017 года в конференц-зале Почты России состоялась первая международная конференция «Директ-мейл: опыт лидеров», на которой выступили специалисты Почты России, эксперты в области директ-мейл Почты Италии (Poste Italiane), первые лица европейских компаний-производителей креативных директ-мейл решений MAF (Cartolinea) и EDC Expert Direct Communication, а также представители зарубежной компании MF Group и российской компании «Мир книги», регулярно использующие директ-мейл в своей коммуникационной стратегии.

Направление директ-мейл в Почте России начало развиваться в 2015 году. За два года количество директ-мейл отправлений выросло в 20 раз: с 2,5 млн шт. в 2015 г. до 50 млн отправлений в 2017 г. В 2018 году Почта России планирует доставить свыше 60 млн отправлений директ-мейл.

«Почта России формирует продуктовую линейку директ-мейл исходя из потребностей участников рынка. На данный момент в компании существует ряд продуктов, позволяющих нашим клиентам осуществлять эффективные директ-мейл коммуникации. Мы активно перенимаем зарубежный опыт и делимся им с участниками российского рынка», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Основное внимание на конференции было уделено практике применения директ-мейл в омниканальной стратегии продвижения, правильному планированию директ-мейл кампаний и особенностям оценки результата директ-мейл коммуникаций. Все выступления сопровождались ранее реализованными кейсами ведущих компаний из финансового сектора, страхования, ритейла, транспорта, телекома, фармацевтики, туризма. В ходе мероприятия участникам были представлены креативные форматы директ-мейл отправлений, WOW-эффект которых они смогли ощутить на себе.

База данных Почты России насчитывает более 62 миллионов адресов домохозяйств физических лиц, с возможностью таргетинга более чем по 70 признакам, а также 4,3 миллиона адресов юридических лиц. В 2017 году сервисы директ-мейл Почты России стали активно использовать такие компании, как ЦУМ, «Лента», L’Oreal, Incanto, Royal Canin.

Действующий портфель продуктов линейки Директ-мейл Почты Росси позволяет осуществлять таргетированные адресные рассылки в почтовый ящик как в отдельно взятом регионе, так и по всей территории России. В зависимости от типа продукта минимальный тираж рассылки может варьироваться от 500 до 2000 тысяч штук, иметь креативный формат и персонифицированное обращение, а также включать в себя товарное вложение.

Генеральный информационный партнер конференции – Sostav.ru.