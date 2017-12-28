В разных регионах России установлено более 300 ящиков для отправки посланий новогоднему волшебнику

В преддверии Нового года «Почта России» доставила Деду Морозу более 3 млн писем и открыток, сообщается в пресс-службе ФГУП.

Специально для отправки посланий новогоднему волшебнику в крупных почтовых отделениях размещены почтовые ящики. Всего установлено более 300 ящиков в разных регионах России. Письма, рисунки и открытки для сказочного персонажа в ближайшее время привезут в резиденцию Деда Мороза, а отправители, верно указавшие свой обратный адрес, даже получат ответ.

«В главном почтовом отделении Москвы на ул. Мясницкая, д. 26 «Почта Деда Мороза» будет принимать письма до 31 декабря. В течение декабря дети и взрослые уже опустили в него более 8,5 тыс. писем в Великий Устюг. Также «Почта России» доставит Деду Морозу в срок все письма, опущенные в почтовый ящик, установленный в здании Музея истории зоопарков Московского зоопарка», – сообщили в пресс-службе.

Письма в Великий Устюг принимаются до 31 декабря. До Нового года осталось несколько дней – и еще есть время отправить Деду Морозу письмо со своими мечтами и пожеланиями.