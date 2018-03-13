В рекламном ролике Diesel рассказывает о том, как и в чем стоит убегать с неудачных свиданий

Новый ролик от Diesel привлекает внимание не только креативным сюжетом и понятной молодежи проблемой. На видео неожиданно появляется русская «Моника» — в виде мужчины средних лет, а главный герой ролика одет в российский триколор.

Новая рекламная кампания от Diesel продвигает модель джинсов DIESEL JoggJeans, отлично подходящих тем, кто ведет активный образ жизни.

Сюжет видео основан на череде неудач молодого человека, приглашающего на свидания разных и совсем не подходящих ему девушек, встретившихся ему в интернете.

Одной из таких новых знакомых стала Моника — милая девушка в виртуальном мире, а в реальной жизни — русский мужчина средних лет с весьма конкретными намерениями.

После очередной неудачной попытки найти любовь всей своей жизни главный герой убегает, не испытывая никакого дискомфорта — спасибо джинсам Diesel.

Ролик создан агентством Publicis Italy.