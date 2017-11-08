По заказу агентства РОССТ в рекламной мобильной сети были проведены кампании для бренда Кагоцел

По заказу агентства РОССТ в рекламной мобильной сети iVengo Mobile были проведены кампании для бренда Кагоцел. Размещения были представлены в формате Game и Map HTML5 баннеров.

В первом случае пользователю было предложено выполнить миссию победы над простудой и обезвредить угрозы. После нажатия кнопки «Начать игру» на экране появлялась пушка, направляя которую можно было сбивать такие симптомы простуды, как озноб, температуру, слабость и т.д. После игры, кликнув на кнопку «Подробнее», осуществлялся переход на лендинг с информацией о препарате.

Второе размещение было представлено в формате Map banner. Два креатива, описывающих препарат, сменяли друг друга, пока пользователь не нажимал кнопку «Ближайшая аптека». Далее смартфон осуществлял переход в google карты, где были отображены все ближайшие к местоположению пользователя аптеки.

Таким образом, пользователь мог получить полезную и нужную информацию, используя современные удобные технологии интерактивных баннеров.

Владимир Антошин, коммерческий директор iVengo Mobile: «Фармацевтический рынок имеет достаточно консервативный подход к используемым материалам в рамках своих рекламных стратегий, ограничиваясь, в основном, статичными форматами или видео. В этот раз было принято решение отойти от стандартов и сфокусироваться на взаимодействии пользователей в самом баннере, что и позволило сделать два нестандартных формата из креативного портфеля нашей сети. Игровая механика позволила максимально удобно сформировать знание о продукте, чему свидетельствовали положительные показатели engagement rate и post-click, а концепция с использованием расположения аптек на карте города, позволила повысить продажи препарата в оффлайне».

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