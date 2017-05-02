Рассказываем о лучших работах по итогам IX Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»





Состоялась Церемония награждения победителей IX Международного фестиваля маркетинга и рекламы БЕЛЫЙ КВАДРАТ. В этом году фестиваль прошел под слоганом CREATIVITY WINS, выбрав ключевой метафорой образ бойцовского ринга и дав возможность рекламистам из разных стран померяться силами в честном бою.

Судьями на креативном ринге выступили пять составов международного жюри – 52 признанных эксперта со всей Европы со множеством престижных индустриальных наград, включая более 130 Cannes Lions.

За награды девятого БЕЛОГО КВАДРАТА сражалось 1059 конкурсных работ от 216 агентств-участников из разных стран, в том числе в конкурсе CREATIVITY – 376 работ, BRANDING – 181, MARKETING – 255, DIGITAL – 181, SOCIAL ADVERTISING – 66.

Девятый фестиваль собрал участников из 28 стран Европы и СНГ, включая Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Италию, Португалию, Швецию, Финляндию, Венгрию, Грецию, Хорватию и другие.

Гран-При: работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа CS Light Bulbs, Angelina Pischikova, Беларусь

MARKETING

A. PROMO & ACTIVATIONS

A1. ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМО & АКТИВАЦИЙ

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Второе место:

работа Untouchable. The new Tiguan., агентство INDEPENDENT, Латвия

Шорт-лист:

работа Stop Playing Balls, агентство BBDO Ukraine, Украина

работа Museum of Memes, агентство Re:evolution, Россия

работа Memini memory’s academy, агентство BLACK SUGAR, Россия

A2 ПРОМО-КАМПАНИЯ

Первое место:

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа We will do it for you, агентство Optimist, Эстония

Шорт-лист:

работа Stop Playing Balls, агентство BBDO Ukraine, Украина

работа Barni. Launch a Rocket into Space, совместная работ агентств Action и Leo Burnett Group Russia, Россия

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

A3 DIGITAL & SOCIAL

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Stop Playing Balls, агентство BBDO Ukraine, Украина

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа New Balance: Fury Miles, агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, Украина

работа LikeShow, агентство Voskhod, Россия

работа Super long app, агентство MILK, Литва (Перенесена из другой номинации)

A4 СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМО И АКТИВАЦИЙ

Третье место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Barni. Launch a Rocket into Space, совместная работ агентств Action и Leo Burnett Group Russia, Россия

A6 МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Первое место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Второе место:

работа 4G radio, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

работа Rain vs. Lie, агентство Voskhod, Россия

A7 СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Второе место:

работа WATERBOOK, агентство Havas Milan, Италия

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Memini memory’s academy, агентство BLACK SUGAR, Россия

C. PR

C1 ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-ИНСТРУМЕНТОВ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

C2 PR-КАМПАНИИ

Второе место:

работа Dinner with Georgia, агентство WINDFOR'S, Грузия

Третье место:

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Работа Nature is cool, агентство White Rabbit, Венгрия (перенесена из другой номинации)

C3 DIGITAL & SOCIAL

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа Yelena Isinbaeva. The Final Vault, агентство TUTKOVBUDKOV, Россия

C5 ИНТЕГРИРОВАННАЯ PR-КАМПАНИЯ

Шорт-лист:

работа HopLopster, агентство SEK, Финляндия

H. DIRECT

H2 DM ПРОЕКТЫ/КАМПАНИИ

Третье место:

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

H3 DIGITAL & SOCIAL

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

H5 ИНТЕГРИРОВАННАЯ DM КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Bad Movie Insurance, агентство MILK, Литва

M. MEDIA PROJECTS

M1 ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА

Первое место:

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа Book a Job – Work in Estonia, агентство Idea AD, Эстония

работа Life is a film, агентство Newton, Эстония

M2 МЕДИА-РЕШЕНИЯ/ПРОЕКТЫ

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

Третье место:

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

M3 DIGITAL & SOCIAL

Третье место:

работа LikeShow, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Master & Margarita. I've been there!, агентство ARK CONNECT, Slava, Ketchum Maslov, JAMI, Россия

M4 МЕДИА-СТРАТЕГИЯ

Третье место:

работа Headache Targeting by Nurofen, агентство ISD-Group, Украина (Перенесена из другой номинации)

M6 ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ

Шорт-лист:

работа Book a Job – Work in Estonia, агентство Idea AD, Эстония

работа SUPERPAYER, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

M7 НОВЫЕ И AMBIENT -МЕДИА

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

MARKETING EFFECTIVENESS

E1 BTL-ПРОЕКТЫ

Шорт-лист:

работа J7 Тонус. 24 Hours Left, агентство SEVEN, Россия

E3 PR-ПРОЕКТЫ

Третье место:

работа Dinner with Georgia, агентство WINDFOR'S, Грузия

E5 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КАМПАНИИ

Первое место:

работа Untouchable. The new Tiguan., агентство INDEPENDENT, Латвия

Третье место:

работа Barni. Launch a Rocket into Space, совместная работа агентств Action и Leo Burnett Group Russia, Россия

E6 ОНЛАЙН-КАМПАНИИ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа OK Go — Upside Down & Inside Out, агентство TutkovBudkov, Россия

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

E7 КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Шорт-лист:

работа Brows Dance, агентство McCANN Moscow, Россия

INNOVATIONS

Первое место:

работа SnapSkan, агентства SEK, Futurice и Affecto, Финляндия

Второе место:

работа Auktyon on the Sun, агентство Great Advertising Group, Россия

Шорт-лист:

работа Master & Margarita. I've been there!, совместная работа агентств ARK CONNECT, Slava, Ketchum Maslov и JAMI, Россия

SOCIAL ADVERTISING

S1 ПРИНТ

Второе место:

работа Edible glass, агентство Scholz & Friends Kyiv, Украина

Третье место:

серия работ Fortune Cookie - Fortune Cookie. Агентство Geometry Global, Украина

серия работ Sight tester, агентство Action, Россия

S2 ВИДЕО

Второе место:

работа DO NOT LOOK THE OTHER WAY, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

Третье место:

работа Way Home, агентство Voskhod, Россия

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа AXA: Nun, агентство Saatchi & Saatchgi Ukraine, Украина

работа LOBSTER, агентство ANYBODYHOME!, Россия

S4 СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ/КАМПАНИЯ

Первое место:

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

Шорт-лист:

работа People you may know, агентство TDI GROUP, Беларусь

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Sberbank project for visually impaired people, агентство BBDO Russia Group, Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ КЕЙС:

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

BRANDING

В. BRAND AND CORPORATE IDENTITY

В1 ЗНАК/ЛОГОТИП

Второе место:

работа Selfish Club, агентство Ginger Brand, Украина

Шорт-лист:

работа Red Jolbors Fest, агентство Suprematika, Россия (перенесена из другой категории)

работа ARTSORY, агентство Tatiana Kostakova, Россия (перенесена из другой категории)

B2 SMALL-SCALE CORPORATE IDENTITY

Первое место:

работа Heatherglade, агентство Province design-studio, Россия

Второе место:

работа Grut, агентство Suprematika, Россия

Шорт-лист:

работа veronika portsmuthi kooriakadeemia (veronika portsmuth's choir academy), агентство Identity, Эстония

B3 CORPORATE IDENTITY, BRANDBOOK

Третье место:

работа KALYMERA, агентство IQ HARVEST, Россия

Шорт-лист:

работа Osoboe detstvo: Unity of the Unlike, агентство DDVB, Россия

B4 CALENDAR

Шорт-лист:

работа Tattoolendar 2017, агентство Art Groove, Россия

B5 LEAFLET, POSTER, POSTCARD

Второе место:

работа Alibi, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

работа NMD_DEALER, агентство Friends Moscowрос, Россия

B7. PROMO SOUVENIRS AND BUSINESS GIFTS

Третье место:

работа Amateur. Professional. Master., агентство ODB, Россия

работа MTS INNORAMA, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Playing cards for Kaspersky Lab, агентство Thuoghtform, Россия

B8. INDOOR DESIGN, POS-MATERIALS

Шорт-лист:

работа Karl Storz, агентство AD Angels, Эстония

B10. DESIGN OF WEBSITES, CORPORATE PORTALS,ONLIBE DIGITAL DESIGN, DESIGN OF MASS MEDIA

Второе место:

работа Radioaktive Film, агентство Vintage, Украина

Третье место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

B13. INNOVATIVE BRAND DESIGN

Шорт-лист:

работа the Bedroom Records, агентство the Bedroom, Греция

L. LABEL/PACKAGING

L1 ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Первое место:

работа Alibi, агентство Voskhod, Россия

Второе место:

работа Lavka Lado, агентство Getbrand, Россия

Третье место:

работа Yelli Kids Paper World, агентство Arriba!, Украина

работа So fresh, that is still wild, агентство Jekyll&Hyde, Россия

работа Al?imi?is Signature Beers, агентство Not Perfect | Y&R Riga, Латвия

работа Alkimikis Hitchhops, агентство Not Perfect | Y&R Riga, Латвия

Шорт-лист:

работа AMATO, агентство Fabula Branding, Беларусь

работа Kvas Ochakovskiy Limited Edition: Unlimited Summer, агентство DDVB, Россия

работа Grut beer, агентство Suprematika, Россия

работа MiniMi, агентство Tomatdesign, Россия

L2. LABEL/PACKAGING OF NON-FOOD

Первое место:

работа CS Light Bulbs, Angelina Pischikova, Беларусь

Второе место:

работа Inspired by Nature, агентство Suprematika, Россия

L3. INNOVATIVE, NON-STANDARD LABELPACKAGING

Второе место:

работа Auktyon on the Sun, агентство Great Advertising Group, Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ОТЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОГРАФИКИ:

работа Artel Troika, агентство Province design-studio, Россия

D. DIGITAL

D1 КОММЕРЧЕСКИЕ САЙТЫ

Первое место:

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Get Lost. Get Natural, агентство Possible Moscow, Россия

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Radioaktive Film, агентство Vintage, Украина

Шорт-лист:

работа Instinct Agency Website, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

D2 НЕКОММЕРЧЕСКИЕ САЙТЫ

Второе место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

D3 ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОРТАЛЫ

Шорт-лист:

работа Discover Moscow, агентство Notamedia, Россия

D4 WEB-БАННЕРЫ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

Третье место:

работа Headache Targeting by Nurofen, агентство ISD-Group, Украина

Шорт-лист:

работа THE WEATHER CAMPAIGN, агентство Havas Milan, Италия

D5 ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТЫ

Первое место:

работа Super long app, агентство MILK, Литва

Второе место:

работа Absolut Mixr, агентство Satumaa Family Business, Швеция

Третье место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Predictions by Simpsons, агентство Arnold, Россия

Шорт-лист:

работа Absolut Discovr, агентство Satumaa Family Business, Швеция

D7 ONLINE VIDEO

Второе место:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Super long Pre-rolls, агентство MILK, Литва

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа BACK TO OLD SCHOOL, агентство MORE (BBDO Group), Россия

(работа перенесена)

Третье место:

работа Chronicles of Paranoiac - Cast Adrift, агентство Zebra Hero, Россия

работа Clipmakers' battle - Tatarka. Altyn, агентство Zebra Hero, Россия

работа Not another movie critics club, агентство Red Keds, Россия

D8 DIGITAL-КАМПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО-ДВУХ ИНСТРУМЕНТОВ

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Второе место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа NYX Face Awards, агентство Satumaa Family Business, Швеция

работа The most expensive smart bracelet in the world, агентство OutOfTheBox, Россия

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

D9 КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа LikeShow, агентство Voskhod, Россия

работа Samsung YouTube TV, агентство JAMI // Zebra Hero, Россия

D10 ВИРУСНЫЕ КАМПАНИИ

Второе место:

работа Tatarka. Altyn, агентство Zebra Hero, Россия

Третье место:

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Raccoon the Dishwasher, агентство GForce/Grey, Казахстан

D11 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ DIGITAL-КАМПАНИИ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

Шорт-лист:

работа Master & Margarita. I've been there!, агентство ARK CONNECT, Slava, Ketchum Maslov, JAMI, Россия

работа Barrel hunt, агентство Agama digital group (Liquid 7), Украина

D12 ДРУГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Третье место:

работа Earth7, агентство Wieden+Kennedy Amsterdam / ISD Group, Украина

G. MOBILE

G1 МОБИЛЬНЫЕ WEB-САЙТЫ

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

G2 МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Первое место:

работа AUKTYON ON THE SUN, агентство Great Advertising Group, Россия

Второе место:

работа Wake App In Peace, агентство Agama Digital Group (LQD7), Talan Communications, Украина

G4 МОБИЛЬНЫЕ ONLINE-КАМПАНИИ

Третье место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

G5 КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

G7 ONLINE VIDEO

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

CREATIVE

F1. FILM

TV

Первое место:

Работы Telegraph, Family, в серии Estonian National Museum opening campaign, агентство Velvet, Kuukulgur, Эстония

Второе место:

работа Evidence, агентство TV-channel "Inter", Украина

Третье место:

работа AXA: Nun, агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, Украина

серия работ Approved by real grandmas - работы Three Grandmas, - Grandma and Grandpa, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

работа We are all connected, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

работа Unfeeling из серии Time to Switch to Churassco!, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

F2. ONLINE

Первое место:

работа Crabziness, агентство Voskhod, Россия

Третье место:

работа Evidence, агентство TV-channel "Inter", Украина

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия (работа перенесена из другой номинации)

Шорт-лист:

работа Stars из серии Volkswagen Tiguan , агентство DDB Russia, Россия

работа #lotofdali, агентство Protein Creative Agency, Россия

работа Not another movie critics club, агентство Red Keds, Россия

работа The Crusts, агентство Red Pepper Creative, Россия

R1. RADIO

Второе место:

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

работа Geiger Counter, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

Третье место:

работа Rock is Back, агентство LOGA BIGA, Беларусь

Шорт-лист:

серия работ Silence – работы Bribe, - Professor, агентство MILK, Литва

P1. PRESS

Второе место:

серия работ You're not you: British Edition – работы Churchill, - Queen, агентство BBDO Ukraine, Украина

Третье место:

работа Selfie, агентство Protein Creative Agency, Россия

Шорт-лист:

работа Lamp Lounge Demo из серии Lamp Lounge Demo, агентство TANK, Эстония

серия работ Epic Home Concerts – работы Metallica, - Lady Gaga, - Daft Punk агентство The Ad Store Italia, Италия

O1. OUTDOOR

Первое место:

работа Rain vs. Lie, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист:

серия работ You're not you: British Edition – работы Churchill, - Queen, агентство BBDO Ukraine, Украина

работа NMD_DEALER, агентство Friends Moscow, Россия

K. CAMPAIGNS

K1. SINGLE CHANNEL CAMPAIGNS

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

K2. MULTI CHANNEL CAMPAIGNS

Третье место:

работа Superteam against mines, агентство Smartica/Skykillers, Украина

K3. КАМПАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Второе место:

работа Samsung YouTube TV, агентство JAMI // Zebra Hero, Россия

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

K4. КАМПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Шорт-лист:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

K5. ВИРУСНАЯ КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

K6. МАЛОБЮДЖЕТНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

K7. КАМПАНИЯ ПО ВЫВОДУ ПРОДУКТА/БРЕНДА НА РЫНОК

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

K8. ИМИДЖЕВАЯ КАМПАНИЯ

Шорт-лист:

работа THE BASE, агентство Louder agency, part of Serviceplan International, Россия

K9. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Первое место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

Второе место:

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа Superteam against mines, агентство Smartica/Skykillers, Украина

ПРИЗ СМИ

Первое место

работа Telegraph из серии работ Estonian National Museum opening campaign, агентство Velvet, Kuukulgur, Эстония

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

работа Prisoners, агентство LOGA BIGA, Беларусь

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В РЕКЛАМЕ:

Серия работ Approved by real grandmas – работы Three Grandmas, Grandma and Grandpa, агентство Voskhod, Россия

Звание агентства Фестиваля, набрав равное количество по сумме баллов, разделили два агентства - Marvelous, Россия и Friends Moscow, Россия.

Информационная поддержка