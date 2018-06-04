Фестиваль European Design Awards завершился в Осло в минувшие выходные. Начиная с 2007 года, журналисты и дизайн-критики из 15 ведущих европейских изданий о дизайне награждают лучшие работы в этой области.

В этом году за награды боролись участники из 24 стран. В числе победителей и призеров European Design Awards 11 российских агентств и дизайнеров.

Золото + Best of Show

Sberbank. Neighborhoods

Клиент: «Сбербанк»
Агентство: GOOD Moscow

Номинация: illustrations > infographics — print

Золото

Codewards

Клиент: «Кодвардс»
Агентство: Redmadrobot

Номинация: digital categories > miscellaneous digital

Cognition

Клиент: Asko
Агентство: Radugadesign

Номинация: miscellaneous categories > digital installations

Strelka summer 2017

Компания: Институт «Стрелка»

Номинация: branding > printed identity applications

1812: when Napoleon ventured east

Компания: ТАСС

Номинация: illustrations > infographics — digital

Сайт: https://1812.tass.ru/

Серебро

Borealis

Клиент: «Норебо»
Агентство: Ermolaev Bureau

Номинации: illustrations > corporate illustration; promotion > cards & flyers

Good moood farm

Клиент: Good Mood Farm
Агентство: Depot WPF

Номинация: illustrations > corporate illustration

Red collar's team

Агентство: Red collar

Номинация: internal productions > digital self-promotion

v.1945

Автор: Константин Еременко

Номинация: publications > book cover single

Бронза

Mixed reality

Агентство: LLC hyparxis

Номинация: miscellaneous categories > digital installations

Tasty taiga jam makers

Клиент: «Вкус Тайги»
Автор: Анастасия Генкина

Номинация: packaging > packaging food & beverages