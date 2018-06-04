Фестиваль European Design Awards завершился в Осло в минувшие выходные. Начиная с 2007 года, журналисты и дизайн-критики из 15 ведущих европейских изданий о дизайне награждают лучшие работы в этой области.
В этом году за награды боролись участники из 24 стран. В числе победителей и призеров European Design Awards 11 российских агентств и дизайнеров.
Золото + Best of Show
Sberbank. Neighborhoods
Клиент: «Сбербанк»
Агентство: GOOD Moscow
Номинация: illustrations > infographics — print
Золото
Codewards
Клиент: «Кодвардс»
Агентство: Redmadrobot
Номинация: digital categories > miscellaneous digital
Cognition
Клиент: Asko
Агентство: Radugadesign
Номинация: miscellaneous categories > digital installations
Strelka summer 2017
Компания: Институт «Стрелка»
Номинация: branding > printed identity applications
1812: when Napoleon ventured east
Компания: ТАСС
Номинация: illustrations > infographics — digital
Сайт: https://1812.tass.ru/
Серебро
Borealis
Клиент: «Норебо»
Агентство: Ermolaev Bureau
Номинации: illustrations > corporate illustration; promotion > cards & flyers
Good moood farm
Клиент: Good Mood Farm
Агентство: Depot WPF
Номинация: illustrations > corporate illustration
Red collar's team
Агентство: Red collar
Номинация: internal productions > digital self-promotion
v.1945
Автор: Константин Еременко
Номинация: publications > book cover single
Бронза
Mixed reality
Агентство: LLC hyparxis
Номинация: miscellaneous categories > digital installations
Tasty taiga jam makers
Клиент: «Вкус Тайги»
Автор: Анастасия Генкина
Номинация: packaging > packaging food & beverages