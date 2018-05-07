Вдохновляясь Сальвадором Дали, Рене Магриттом, Ван Гогом и многими другими

Проект-вдохновение развернулся в Испании. Креативная студия CESS представила латинский 3D-алфавит, каждая буква которого выполнена в стилистике известных художников.

Свою версию алфавита в студии назвали Artphabet (art — искусство; (al)phabet — алфавит). На 3D-иллюстрациях каждая буква имеет отсылки к стилю или даже картинам того или иного известного художника.

Интересно, что каждой букве соответствует творчество художника, чье имя или фамилия начинается именно на эту букву.

Например, буква K — напоминает стиль Василия Кандинского, вдохновителем для P стал Пикассо, R выполена в стиле картины «Сын человеческий» Рене Магритта, а в букве S столько же сюрреализма, сколько и в творчестве Сальвадора Дали.