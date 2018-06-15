11 моделей журнала разделись для спортивной фотосессии

В рамках проекта к ЧМ- 2018 Playboy собрал необычную футбольную команду, состоящую из 11 полураздетых моделей. Фотографии доступны для просмотра на сайте журнала.

Обнажённые красавицы позировали для фотопроекта на спартаковском стадионе Open Arena в Москве. Во время дерзкой фотосессии девушки примерили образы футболистов и болельщиков как на поле, так и в зоне фан-клуба. Некоторые из моделей удивили своей гибкостью, выполняя акробатические трюки.

Опубликовав результаты фотосессии, Playboy устроил голосование подписчиков: посетители сайта могут поставить оценки эротичным футболисткам, выбрав капитана команды.

«Голосуйте за одну из 11 девушек, и мы подарим ей приз! Мы решили обнулить голосование на сайте и дать возможность своим подписчикам определить горячую капитаншу нашей сборной, которая получит классный подарок от спонсора — новый смартфон BQ Universe, только поступивший в продажу», — говорится в сообщении издания.