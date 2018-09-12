Playboy будет развивать стриминговые сервисы, видеоигры и VR

Playboy Enterprises Inc собирается развивать новый сегмент развлечений, в частности, стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности, сообщает Variety.

В рамках новой стратегии Playboy Enterprises ввела должность президента по медиа, которую займет Джулия Урман. Ранее она занимала пост исполнительного вице-президента и генерального управляющего стримингового сервиса Lions Gate Entertainment Corp, кроме того, она является основателем проекта по созданию игровой консоли OUYA на базе операционной системы Android. Её знания и опыт могут пригодиться для создания новых продуктов, уверены в компании.

В новое подразделение войдут журнал Playboy, веб-сайты, работающие по подписке, а также телеканал для взрослых. Задачей Урман будет работа в сферах, касающихся потокового видео, а также операций в сегментах видеоигр, виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, она займётся налаживанием новых партнерских отношений в этих областях.

Напомним, что после смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера в сентябре 2017 года компания решила пересмотреть перспективы развития убыточного журнала.