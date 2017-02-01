ИД Burda удалось договориться с владельцем лицензии

Burda Media Company продолжит выпускать журнал Playboy в России. Правда, издание будет выходить не раз в месяц, а четыре раза в год.

Ранее судьба российской версии оказалась под вопросом. В конце декабря главный редактор журнала Влад Ковлейский написал в Facebook, что команда Playboy Russia прощается с издательским домом Burda. Говорить о будущем проекта он не стал, поскольку «все покрыто мраком».

По информации РБК, издатель столкнулся со сложностями при продлении лицензии. Стороны не могли договориться о ее стоимости, рассказывали источники. Ходили слухи о закрытии Playboy. Представители рекламных агентств подтверждали, что под конец года не могут заключить договоры с журналом.

Как следует из сообщения Burda, компании все же удалось договориться с американской Playboy Enterprises. Помимо печатной версии, бренд Playboy будет по-прежнему представлен на цифровых площадках — сайте PlayboyRussia.co m и в мобильных приложениях.