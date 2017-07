Конкуренты обклеили своей символикой "вражеские" авто, но позже извинились



Depositphotos

Domino's Pizza припарковала свои автомобили у заведения "Додо Пицца", на что конкуренты обклеили "вражеские" авто своей символикой. Позже глава "Додо" признал ошибку и предложил возместить ущерб в случае необходимости.

Накануне директор по маркетингу "Додо Пиццы" Михаил Чернышов рассказал о начале "пицца-войны" в своем Facebook. По его словам, Domino’s припарковала около отделения "Додо" несколько брендированных автомобилей, конкурентов просили их убрать, но этого не случилось.

"Мы не смогли устоять. It's a pizza war. We're on!", – отметил Чернышев и опубликовал фото автомобилей Domino's с наклейками "Додо".

Позже глава "Додо Пиццы" Фёдор Овчинников назвал реакцию сотрудников компании на действия Domino's Pizza эмоциональной и заявил о готовности возместить ущерб в случае необходимости. "Хочу сказать, что мы "перегнули палку" c ответом Domino's. Наши ребята на эмоциях наклеили наклейки на стёкла и затянули машины Domino's чёрной пленкой. Это неправильно. Наклейки уже демонтированы. Если будет какой-то ущерб, готовы возместить его компании Domino's", - написал Овчинников в Facebook.

Аналогичный пост разместил и Михаил Чернышов: "Мы никогда не должны отвечать агрессией на агрессию. Мы должны фокусироваться на нашем продукте, сервисе и гостях. И да, мы со страстью относимся к своему делу и поэтому иногда в порыве эмоций бросаемся на амбразуру. Но мы открыто признаем фейлы. Исправляем. И стараемся не повторять".

Стоит отметить, что представители Domino's никак не отреагировали на инцидент.