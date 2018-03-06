Бренд разрабатывает подобные кроссовки уже второй год

Совмещение спорта и не совсем правильного питания — для многих привычный опыт. Объединить ЗОЖ и неспешное поедание любимой пиццы вновь попробовал бренд Pizza Hut.

Идея разработки кроссовок Pie Tops появилась у Pizza Hut и агентства Droga5 еще год назад. Концепция заключалась во внедрении в кроссовки специального устройства, считывающего геолокацию и помогающего моментально заказать пиццу.

И вот уже второй год Pizza Hut и Доминик Чамброне, известный как shoe surgeon («обувной хирург»), успешно реализовывают производство инновационной обуви.

«Больше всего в партнерстве с Домиником мы ценим его стремление создавать уникальные пользовательские кроссовки. Это его основная специализация, он настоящий профи», — рассказывает директор по маркетингу Pizza Hut U.S. Zipporah Allen.

Представители бренда отмечают, они ориентировались, прежде всего, на легкость и высокую скорость доставки пиццы, чтобы потребители могли совершить заказ, не отвлекаясь от, например, баскетбольных матчей.

На язычках кроссовок установлены специальные кнопки: при нажатии на одну из них телевизор будет переведен в режим паузы, а при нажатии на вторую хозяин уникальной обуви сможет заказать пиццу.

Серия Pie Tops II ограничена, в Pizza Hut отмечают, что несколько пар будут также разыграны в официальных социальных сетях бренда.

Модель доступна в красном и в пшеничном цвете.