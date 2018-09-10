Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+9
Проектов
Топсостав
+1
Пост
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

Пицца-летающая тарелка: Delivery Club и Red Keds запустили федеральную ТВ-кампанию

10.09.2018 в 16:00

Ролик о нашествии бесплатной еды сняла команда студии Stereotactic

Сервис Delivery Club запустил рекламную кампанию на федеральном телевидении и в интернете. В рекламных роликах, созданных креативным агентством REDKEDS, демонстрируется «нашествие бесплатной еды», символизирующее доступность, удобство и выгодность заказа через Delivery Club.

Основные цели кампании — увеличение количества заказов через приложение Delivery Club, рост числа пользователей, а также формирование знания о Delivery Club как об удобном способе заказа еды онлайн.

Представители сервиса признаются, в процессе подготовки кампании были проработаны десятки идей. Сложно представить, какие варианты «проиграли» эту битву, если финальным решением стали пицца-летающая тарелка и роллы-истребители.

Олег Хаустов, директор по операционному маркетингу Delivery Club:

Именно нашествие еды показалось нам достаточно громкой и резонирующей зацепкой, поэтому мы остановились на ребятах из REDKEDS и команде продакшена Stereotactic. Обе команды показали высший пилотаж, идею превратили в настоящий 20-секундный фильм! Мы уверены, эта кампания точно не останется незамеченной.

В ролике гигантская пицца в виде летающей тарелки скрывает солнце и неумолимо надвигается на высотное офисное здание. За ней следуют роллы-истребители. А все потому, что кто-то из сотрудников заказал себе обед через мобильное приложение Delivery Club.

«Еда грядет! Успей скачать Delivery Club», — произносит таинственный голос за кадром. Жизнерадостный велосипедист добавляет: «Подарки настигнут каждого!». Все это, по словам создателей, отсылает зрителя к классическому сценарию фильма-апокалипсиса в ироничной интерпретации Delivery Club.

Вячеслав Евсеев, ассоциированный креативный директор REDKEDS:

Нам нужно было рассказать о том, что в Delivery Club пользователей ждет огромное количество выгодных предложений: второе блюдо в подарок, три блюда по цене двух и другие. Да еще сделать это так, чтобы выделиться на фоне рекламы других сервисов доставки. Вот мы и придумали нашествие бесплатной еды: огромная пицца плывет над домами, как летающая тарелка, а по улицам летят роллы-истребители. Такой ролик сложно не заметить — словно огромную пиццу за окном своего офиса.

Илья Соловьев, режиссер ролика:

Меня сразу привлекают странные идеи, немного дурацкие и парадоксальные. Иногда это выглядит нелепо, но в данном случае все по-честному: по-хорошему странно, иронично и соответствует поставленной задаче. Режиссеру есть что доработать, есть свобода и есть хорошая команда, с которой получается сделать интересно. Покайтесь, ибо еда грядет!

Состав творческой группы:

Delivery Club (клиент)

Олег Хаустов, директор по операционному маркетингу

REDKEDS (креатив)

Валерий Волчецкий, креативный директор
Вячеслав Евсеев, ассоциированный креативный директор
Дмитрий Швец, дизайн-директор
Коба Микеладзе, старший копирайтер
Руслан Симашев, дизайнер
Анна Левант, руководитель отдела стратегии
Митя Мещеряков, руководитель команды
Юлия Величко, продюсер
Анастасия Третьякова, аккаунт-менеджер

Stereotactic (продакшн)

Илья Соловьев, режиссер
Иван Соломатин, DOP
Александр Медведко, продюсер
Кира Выходцева, ассистент продюсера
Таша Деева, 1st AD
Ольга Зорина, постпродакшен-продюсер
Влад Якунин — монтаж
Александр Каспрук — CG
Артем Леонов — цветокоррекция

Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.