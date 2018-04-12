Обезличенные данные о покупателях помогут улучшить ассортимент и увеличить прибыль

В крупном торгово-развлекательном комплексе «Лето» Санкт-Петербурга внедрят систему видеоаналитики на основе распознавания лиц покупателей. Технология позволит по внешности посетителей понять демографический срез, определить повторные посещения и проанализировать время, которое люди потратили на посещение магазинов.

Проект реализуется совместно с российской девелоперской компанией Malltech, под управлением которой находится торговый центр. Систему внедряет российский стартап NtechLab, который ранее создал сервис поиска людей по фотографиям.

Система будет анализировать лица с помощью 44 камер, размещённых на каждом входе на первом этаже торгового комплекса. Она настроена на запоминание лиц посетителей ТЦ и сборе информации о них. Информация собирается в обезличенном виде без идентификации людей по персональным данным. Анализ сведений позволит узнать демографический срез покупателей, определить повторные посещения, понять, сколько времени люди тратят на покупки, сравнивать поведение клиентов в различных магазинах и так далее.

Таким образом ТЦ планирует увеличить прибыль, перераспределяя покупательские потоки, улучшая навигацию и изменяя ассортимент товаров для улучшения лояльности потребителей.

«На сегодняшний день статистику посещения всех наших ТРК мы получаем с помощью 2D и 3D датчиков, которые считывают пересечение линий посетителями в определенных точках. Однако этих данных было недостаточно для анализа поведения посетителей. Мы протестировали известные алгоритмы распознания на рынке и выбрали решение NtechLab за высокую точность результатов идентификации, а также за стабильность работы», — прокомментировал генеральный директор компании Malltech Николай Артеменко.